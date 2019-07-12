России устроили новую подлость с Крымом: сеть в гневе

Немецкий онлайн-сервис поиска отелей Trivago.ru перестал отображать в поиске гостиницы аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщил президент Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис Зелинский, связав случившееся с санкциями Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.

"Сервис отели не отображает из-за санкций", – сказал он.

При попытке найти отель в оккупированном Крыму сервис выдает информацию, что поиск по заданным критериям не принес результата.

Ситуация вызвала ажиотаж в сети. Россияне оставили много негативных комментариев в соцсети Twitter: "И что там меньше людей стало? Для особо одаренных посмотрите отзывы на ваше триваго", "И зря – свято место пусто не бывает!", "Когда интернет перестанет отображать этот сайт?", "Сношу его нах, этот триваго...", "Юзаю Авито и пнх та тривага".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из популярных туристических метапоисковиков, онлайн-сервис по поиску авиабилетов, брони отелей и аренде автомобилей Kayak исключил Крым из результатов выдачи.

Летом 2018 года доступ к отелям и апартаментам Крыма закрыли сервисы бронирования отелей Booking.com и RoomGuru. Это было вызвано санкциями Евросоюза и запретом компаниям предлагать какие-либо услуги, связанные с туристической деятельностью на оккупированном полуострове. Сервисы также прекратили размещать отзывы туристов на объекты в Крыму.

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