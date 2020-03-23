Россия решила уступить и закончить нефтяную войну с Беларусью

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Согласно полученной информации, российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. Однако официальный Минск, заявлявший ранее о желании наладить закупки у альтернативных поставщиков, пока не сообщил, сколько именно нефти из России ему нужно.

Издание отмечает, что сделка с Беларусью стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что считает целесообразной совместную со странами Балтии и Украиной переработку нефти на белорусских заводах.

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