Главная Новости
23 марта • обновлено в 16:40
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Россия решила уступить и закончить нефтяную войну с Беларусью

Читать материал на украинском

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Согласно полученной информации, российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. Однако официальный Минск, заявлявший ранее о желании наладить закупки у альтернативных поставщиков, пока не сообщил, сколько именно нефти из России ему нужно.

Россия решила уступить и закончить нефтяную войну с Беларусью

Издание отмечает, что сделка с Беларусью стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что считает целесообразной совместную со странами Балтии и Украиной переработку нефти на белорусских заводах.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги