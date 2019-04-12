"России придется несладко": вскрылись последствия "нефтяного сговора" США

В США идет подготовка законопроекта NOPEC, который может обвалить цены на нефть, что в свою очередь ударит по России.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Указанный законопроект предполагает, что антимонопольное законодательство будет распространятся на Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Они потеряют иммунитет, и за картельный сговор против них могут применить санкции. А это, уверен аналитик Владимир Мазуренко, может стать угрозой существования организации.

"Низкие цены на нефть также ударят и по России. Если за картельный сговор будут наказывать, страны просто потеряют возможность контролировать добычу и вынуждены будут снижать цены под влиянием конкуренции и избытка "черного золота", - сказано в статье.

В то же время, экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает, что США и Саудовская Аравия легко переживут низкие цены на нефть, а вот России придется несладко.

"США хотят занять свободную нишу. Например, если Саудовская Аравия и Америка могут себя чувствовать довольно комфортно даже при цене тридцать долларов за баррель и меньше, то РФ уже не сумеет, ведь там верхние пласты уже выработаны, и нефть нужно добывать со все большей глубины, а это совсем другая экономика", – пояснил эксперт.

Delo.ua

Отмечается, что для обвала рубля достаточно спровоцировать снижение цен на нефть. "В эфире одного из российских телеканалов министр экономразвития РФ Максим Орешкин назвал черту, после которой у рубля начнутся серьезные проблемы – $40 за баррель. Правда, в принятом бюджете заложен прогноз в $63,4. Если в среднем за год "черное золото" будет колебаться в более низком диапазоне, то в России могут возникнуть проблемы с выполнением главного финансового документа", - заключается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономического развития России прогнозирует, что среднегодовой курс российской валюты в 2019 году составит 65,1 руб/$.

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