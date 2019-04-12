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"России придется несладко": вскрылись последствия "нефтяного сговора" США

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В США идет подготовка законопроекта NOPEC, который может обвалить цены на нефть, что в свою очередь ударит по России.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Указанный законопроект предполагает, что антимонопольное законодательство будет распространятся на Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Они потеряют иммунитет, и за картельный сговор против них могут применить санкции. А это, уверен аналитик Владимир Мазуренко, может стать угрозой существования организации.

"Низкие цены на нефть также ударят и по России. Если за картельный сговор будут наказывать, страны просто потеряют возможность контролировать добычу и вынуждены будут снижать цены под влиянием конкуренции и избытка "черного золота", - сказано в статье.

В то же время, экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук считает, что США и Саудовская Аравия легко переживут низкие цены на нефть, а вот России придется несладко.

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"США хотят занять свободную нишу. Например, если Саудовская Аравия и Америка могут себя чувствовать довольно комфортно даже при цене тридцать долларов за баррель и меньше, то РФ уже не сумеет, ведь там верхние пласты уже выработаны, и нефть нужно добывать со все большей глубины, а это совсем другая экономика", – пояснил эксперт.

"России придется несладко": вскрылись последствия "нефтяного сговора" США

Delo.ua

Отмечается, что для обвала рубля достаточно спровоцировать снижение цен на нефть. "В эфире одного из российских телеканалов министр экономразвития РФ Максим Орешкин назвал черту, после которой у рубля начнутся серьезные проблемы – $40 за баррель. Правда, в принятом бюджете заложен прогноз в $63,4. Если в среднем за год "черное золото" будет колебаться в более низком диапазоне, то в России могут возникнуть проблемы с выполнением главного финансового документа", - заключается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство экономического развития России прогнозирует, что среднегодовой курс российской валюты в 2019 году составит 65,1 руб/$.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
Теги
нефтьРоссияСША
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