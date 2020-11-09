Рублю предрекли обвал, а россиянам посоветовали скупать валюту

В России уже в ближайшее время рубль обвалится до 85 руб. за доллар (сейчас 77 рублей), населению посоветовали запасаться валютой.

Об этом заявил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов, передает "Прайм". "В этом году отечественная валюта (рубль. - Ред.) стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости", — указал эксперт.

По его словам, этот тренд сохранится и в ближайшие месяцы, так как объективных причин для укрепления рубля нет: цены на нефть продолжают падать, российская экономика находится в глубокой рецессии, а пандемия коронавируса продолжит оказывать влияние на экономическую жизнь еще долгое время.

"В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис", — заключил Иванов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшую неделю курс рубля продолжил падать по отношению к основным мировым валютам.