Крупнейшие российские авиакомпании оказались под угрозой полной остановки: причина

Российским авиакомпаниям грозит полная остановка деятельности из-за действий правительства РФ.

В частности, Минтранс разработал проект требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, который предусматривает, что с 1 января 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России, сообщают "Ведомости".

Кроме того, согласно требованиям властей РФ, провайдер системы бронирования также должен быть российским юридическим лицом.

"Применение этого документа на практике может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний и/или длительной (2–4 года) и затратной миграции в другие системы бронирования", – говорится в письме гендиректора авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

У трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры: американская Sabre у "Аэрофлота", швейцарская SITA у S7, испанская Amadeus у "Уральских авиалиний". Четвертый игрок – Utair и ряд других российских авиакомпаний работают с российской "Сирена-трэвел".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная турецкая авиакомпания прекратила регулярные полеты в Украину.