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/Новости экономики

Крупнейшие российские авиакомпании оказались под угрозой полной остановки: причина

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Российским авиакомпаниям грозит полная остановка деятельности из-за действий правительства РФ.

В частности, Минтранс разработал проект требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, который предусматривает, что с 1 января 2020 года серверы и базы данных, обеспечивающие бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, должны быть размещены в России, сообщают "Ведомости".

Кроме того, согласно требованиям властей РФ, провайдер системы бронирования также должен быть российским юридическим лицом.

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"Применение этого документа на практике может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний и/или длительной (2–4 года) и затратной миграции в другие системы бронирования", – говорится в письме гендиректора авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

У трех крупнейших российских авиакомпаний иностранные провайдеры: американская Sabre у "Аэрофлота", швейцарская SITA у S7, испанская Amadeus у "Уральских авиалиний". Четвертый игрок – Utair и ряд других российских авиакомпаний работают с российской "Сирена-трэвел".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная турецкая авиакомпания прекратила регулярные полеты в Украину.

Место
Россия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Уже что только не останавливалось и не закрывалось, когда объявляли о переносе серверов в РФ, однако же и ФБ, и твиттер, и прочие работают себе и работают. Так и тут, побухтят, да перестанут. Тем более, что требование вполне закономерное, касается внутренних перевозок.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Да хватит плакаться. Срок больше года. И я считаю правильное решение, а то потом разводят руками после санкций. Помню как плакались и предрекали пропажу алкогольных напитков из-за введения централизованного их акцизирования и проверки этих акцизов 2 года назад- как была водка так и сейчас её завались. Национальной Платежной системе тоже предрекали крах, но все сервера и карточные транзакции, в том числе и ВИЗЫ с МАСТЕРКАРД ПРОХОДЯТ СЕЙЧАС ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ СЕРВЕРА. Я считаю, что и в интернете должен быть внутренний сегмент как в US и ЕС, а то получится как недавно в Японии- из-за сбоя DNS сервера в Америке там на время рухнули все сервисы в том числе и продажа билетов . И так далее.
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