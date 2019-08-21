России предрекли новый масштабный кризис: озвучены сроки

Российскую экономику уже через год-полтора ждет новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях.

"Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем – достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран – это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта", – сообщает Центр конъюнктурных исследований, передают "РИА Новости".

По словам экспертов, запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию.

Отмечается, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса. Этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается рецессия.

"Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже – в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике. Мы все прекрасно помним, с каким "мировым размахом" Россия отметила предыдущий кризис", – резюмировали аналитики.

Российскую экономику уже через год-полтора ждет новый кризис

Как сообщал OBOZREVATEL, в России курс доллара превысил отметку 66 рублей, а курс евро – 74 рубля впервые с апреля.

Падение российской валюты произошло на фоне снижения цен на нефть и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

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