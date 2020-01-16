Роскошная жизнь: в России слили компромат на нового фаворита Путина

Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, которого президент РФ Владимир Путин предложил утвердить на пост нового премьер-министра, может владеть недвижимостью стоимостью несколько сотен миллионов рублей на Рублево-Успенском шоссе.

При этом отмечается, что он скрыл элитную землю на Рублевке от государственного реестра – она записана на "Российскую Федерацию". Об этом сообщает Telegram-канал "Проект".

"Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами дорогого особняка в 2001 году, когда нынешний кандидат в премьеры был еще замом министра по налогам и сборам. Их дом площадью почти 900 кв. метров расположен на Николиной горе, в коттеджном поселке "Коттон Вэй", – говорится в расследовании.

Площадь участка, на котором стоит дом, – 5,5 тыс. кв. метров. На сегодняшний день участок с домом такой же площади в этом поселке продается почти за 600 млн рублей (около 234 млн гривен).

Однако сейчас в Росреестре говорится, что у дома и участка по два собственника, но вместо имен в выписке указана "Российская Федерация".

"Так обычно делают, когда хотят скрыть информацию о владельце… Вероятнее всего, сейчас дом формально принадлежит взрослым детям Мишустина. Пока они были несовершеннолетними, чиновник указывал в декларации, что они пополам владеют домом и участком ровно такой же площади. Теперь они повзрослели, и их можно не указывать в декларации", – отмечают журналисты.

Таким образом, новый фавориа Путина официально не владеет недвижимостью. При этом за "Российской Федерацией" скрыты собственники квартиры на улице Трехгорный вал (ведомственный дом Управделами президента РФ), где были прописаны Мишустины.

Владимир Путин и Михаил Мишустин ТАСС

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Новым премьер-министром России, вероятно, станет глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

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