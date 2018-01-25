Роскошь и китч: обнародованы фото драгоценностей из квартиры Клименко в центре Киева

Сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, показали многочисленные предметы художественного и ювелирного искусства из квартиры главы Миндоходов и сборов времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Клименко.

Снимки были опубликованы на странице ведомства в Facebook.

"Учитывая общественный интерес к событиям, которые имели место во время передачи в управление квартиры в одном из жилых комплексов города Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б, кв. 32, Национальное агентство информирует, что во время приема-передачи в управление квартиры работниками Национального агентства, Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции, были обнаружены многочисленные объекты движимого имущества", - рассказали в агентстве.

Предварительно предметы идентифицированы как изделия художественного и ювелирного искусства.

Сейчас принимаются меры по уточнению происхождения этих объектов, их художественной ценности и коммерческой стоимости.

Как сообщал "Обозреватель", несмотря на сопротивление посторонних лиц, агентству удалось принять ее в управление.