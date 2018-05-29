Украину призвали к ультиматуму в адрес ЕС

Украина вправе предъявить ультиматум странам Евросоюза, участвующим в финансировании и строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом OBOZREVATEL заявил председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Украины Юрий Романюк.

"Я считаю, что Украине целесообразно предъявить ультиматум Европе, как бы странно это ни звучало", - сказал он.

По словам Романюка, ультиматум может быть сформулирован таким образом: "Как только начинается реальная реализация проекта Nord Stream-2, Украина заблокирует весь транзит газа из России через всю свою газотранспортную систему в Европу".

"Мы пропустим квоту только Венгрии, Словакии, Польше и Чехии, но не пропустим квоту ни Германии, ни Нидерландам, ни всем остальным, кто поддержали, кто финансируют и строят Nord Stream-2 в обход Украины", - подчеркнул он.

И добавил: "Пускай они почувствуют на себе уже сейчас то, что почувствуем мы через несколько лет, когда будет построен Nord Stream-2".

Как убежден Романюк, с формальной юридической точки зрения этот шаг Украины допустим по трем причинам.

Первая причина состоит в том, что "Россия отменила соглашения о транзите газа в одностороннем порядке, не дождавшись 2019 года. То есть на сегодняшний день соглашения о транзите нет".

Вторая – это состояние войны с Россией. По мнению Романюка, подобный ультиматум можно рассматривать как составную часть санкций Украины в отношении РФ.

И, наконец, третий довод в пользу такого шага таков: "Мы ничего не теряем. У нас есть газ собственной добычи порядка 20 миллиардов кубометров в год".

Романюк подчеркнул: "Для нас Nord Stream-2 – это не вопрос бизнеса. Это вопрос национальной безопасности и обороны и в целом существования украинской государственности. Это не открытый конфликт с Европой. Украина всеми доступными средствами защищает свои национальные интересы, в то время как Германия и Нидерланды защищают свои бизнес-интересы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил: в случае реализации проекта "Северный поток-2" Украина потеряет политический рычаг на международной арене - у Европы будет меньше интереса вмешиваться в войну с Россией.