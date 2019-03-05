В Украине алименты будут платить по новым правилам: что изменилось

В Украине по новым правилам выплачивать алименты на ребенка придется до 23-летнего возраста, при условии, что он еще учится. Также будет проверка имущественного статуса родителя, который должен перечислять помощь.

Об этих нововведениях в эфире ObozTV рассказала правозащитница Юлия Сергеева. Она добавила, что если у ребенка-студента есть свой заработок, превышающий доход родителей, то вопрос алиментов может быть снят.

"В законе продлили срок выплаты алиментов до 23-летнего возраста, если ребенок учится. Но если он зарабатывает и его доход больше чем у родителей, то алименты могут пересмотреть", – сказала юрист.

Кроме этого Сергеева добавила, что в законе также упростили процедуру выезда ребенка за границу. До 16-летнего возраста он должен выезжать в сопровождении взрослого с нотариально заверенным разрешением, уточнила она.

"Этот документ оформляется за 20 минут и стоит он до 250 грн. Но если один из родителей лишен родительских прав, или он является должником по алиментам, то его разрешение на выезд ребенка не требуется", – сказала юрист.

Суд также будет обращать внимание на имущественный статус родителя, которому собирается назначать платить алименты, объяснила Сергеева. В частности, будут учитывать наличие депозита в банке или автомобиля, который могут сдавать в аренду.

rodyna.org.ua

"Может проводиться мониторинг депозитов. Когда у человека официально нет ни копейки, но мы видим, что имущественное положение выглядит иначе, – то это и есть рычаги влияния в суде", – добавила правозащитница.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, закон об ужесточении наказания неплательщиков алиментов вступил в силу 29 августа. За полугодовой долг могут привлечь к общественно полезным работам на срок до 240 часов. Уклонистов могут арестовать на 10 суток, а злостных – лишить свободы на 2 года.

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