"Риски на ровном месте": в Украине объяснили, чем чреваты громкие аресты банкиров

Арест председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко и другие громкие задержания банкиров могут помешать Украине привлечь новых инвесторов.

"Представьте себе, что зарубежный инвестор изучает информационное поле Украины, и видит новость о том, что главу крупного государственного банка забирают и что-то инкриминируют. Может подумать, что это правильно, если тот проворовался. А может подумать иначе", – пишет на Facebook PR-стратег Сергей Дидковский.

В частности, главе банка Гриценко вменяют то, что он "не препятствовал" возвращению кредита государственному банку.

По словам Дидковского, это революционный подход в понимании работы банков и залогов.

"И вот инвестор смотрит на инвестиционную привлекательность и думает: лучше я инвестирую деньги в другую страну. Мне эти лишние риски на ровном месте не нужны. Вот и вся история", – резюмировал он.

Арест председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко и другие громкие задержания банкиров могут помешать Украине привлечь новых инвесторов

Как писал OBOZREVATEL, 16 ноября СБУ задержала главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

Изначально в СМИ сообщили о похищении банкира, однако позже эту информацию опровергла член набсовета финучреждения Виктория Страхова.

Его адвокат заявил, что Гриценко задержали за то, что он забрал средства Януковича в пользу государства.

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