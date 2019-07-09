"Риск для инвесторов": Украина раскрыла детали нового иска "Газпрома" по транзиту газа

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что возможный пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Газпромом" является одним из рисков для потенциальных инвесторов в евробонды.

Российский газовый монополист уже передал в арбитраж свои уточненные исковые требования, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проспект "Нафтогаза" к выпуску своих еврооблигаций.

Отмечается, что согласно любому из вариантов, которые устроили бы "Газпром", украинская компания будет вынужден выплатить около 2,1 млрд долларов и отказаться от претензий на 11,6 млрд долларов.

В частности, российский газовый монополист требует признать недействительным обязательство по объему транзита с 19 января 2009 года по 31 декабря 2017, а также пересмотреть его в меньшую сторону с 1 января 2018 и до окончания контракта.

Кроме того, "Газпром" намерен аннулировать контракты на поставку и транзит газа с 1 января 2018 года, чтобы Украина не смогла требовать компенсации за газ и повышения платы за транзит за последние полтора года.

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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