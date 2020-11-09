Резников сказал, что заставит Путина завершить войну на Донбассе

Продолжение боевых действий на Донбассе уже экономически невыгодно для России. Прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, что заставит его завершить войну.

Такое мнение высказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода". По его словам, для Москвы тот маневр, который они сделали в 2014 году, уже несет вред, а не пользу.

"Им надо же содержать примерно 3-3,5 миллиона человек на оккупированном Донбассе, обеспечивать им пенсии, бюджетные выплаты, задавать вопросы о поддержании порядка. И экономически они уже не справляются сегодня, они не обеспечивают рабочие места. Даже в клиниках они не могут обеспечить нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии", – констатировал министр.

По его словам, прагматическая неоправданность продолжения агрессии может стать рычагом влияния на Кремль, в частности в переговорах по освобождению удерживаемых.

"Я неоднократно это говорил, что для Российской Федерации продолжение ведения этой гибридной войны против Украины невыгодно, является непрагматичным. И вот в этом главная "соль". И я считаю, что ради того, чтобы найти прагматичный выход, они будут готовы на завершение этой гибридной войны", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что в ОРДЛО людям перестали выплачивать пенсии за карантина, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Впоследствии, Резников сказал, что на оккупированной территории Донбасса живут 500 тысяч человек со статусом переселенцев, которые получают украинскую пенсию.

Позже член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что скоро Россия перестанет платить пенсии в ОРДЛО.

Глава комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова прояснила, собирается ли Украина выплачивать пенсии на оккупированных территориях.