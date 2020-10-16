Резников озвучил план создания "экономического чуда" на Донбассе

Вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власть хочет создать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.

Об этом он рассказал в интервью хорватскому каналу N1, которое было опубликовано в пятницу, 16 октября.

Резников сообщил, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работает над концепцией экономического развития. На неоккупированную часть Донбасса хотят привлечь инвестиции, создав территории приоритетного развития.

"Ключевая идея заключается в том, что не за бюджетные средства, не за донорские средства, и минимально за кредитные средства сделать восстановление Донбасса, витринный проект вдоль 420 км линии соприкосновения, для того, чтобы продемонстрировать, что жизнь людей возможна только в свободной, независимой европейской Украины", – рассказал Резников.

Вице-премьер отметил, что такую модель можно было бы внедрить на остальных территориях Донецкой и Луганской областей после деоккупации.

Резников добавил, что потери украинской экономики от войны на Донбассе составляют 120 миллиардов долларов, а на восстановление этих территорий понадобится минимум 21 миллиард долларов.

Резников также отметил, что вопрос включения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины рассматриваться не будет.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский решил поинтересоваться у граждан на выборах 25 октября, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.

Также гарант решил спросить мнение украинцев относительно еще четырех вопросов, которые, по его мнению, активно обсуждаются в обществе.