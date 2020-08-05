Украина представит новую экономическую стратегию для Донбасса: названы сроки

Украина начала разрабатывать амбициозную экономическую стратегию для Донбасса. Дорожную карту надеются представить уже в сентябре.

Об этом написал в своей колонке для Atlantic Council вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

"Украина сейчас разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяется развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", – написал он.

По его замыслу, этот процесс должен начать набирать обороты как можно скорее в районах Донбасса, подконтрольных украинскому правительству, а затем он может распространиться на оккупированные Россией районы после освобождения.

Вице-премьер надеется представить правительству Украины дорожную карту экономического развития Донбасса уже в сентябре.

"Затем потребуется около шести месяцев, чтобы подготовить необходимые расчеты", – отметил Резников.

Он также добавил, что на седьмой год войны российская интерпретация "особого статуса" Донбасса неприемлема.

"Вместо того, чтобы помогать разрешению конфликта, Москва делает ставку на ускорение распада Украины. Чем раньше откажутся от этой тупиковой модели, тем лучше... В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины относительно создания нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство", – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской области после реинтеграции будут иметь статус в рамках широкой формы децентрализации.