''Резкий откат'' доллара: банки помогли укрепиться гривне

В пятницу, 26 октября, курс доллара на межбанке установился на уровне 28,35-28,40 грн/$, после чего резко снизился на 11 копеек.

Об этом сообщил UBR начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. По его словам, после старта рынок ушел серьезно вниз — до 28,27-28,29 грн/$.

Вчера Нацбанк анонимно выставил на торги весьма крупную сумму $30 млн по 28,32-28,35 грн/$. "Возможно, некоторые банки вчера переусердствовали с покупками на позицию, и сегодня немного выбросили валюты на рынок. В целом же большой диспропорции не наблюдается — есть нормальное предложение", - отметил эксперт.

Отметим, что на пятницу Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,33 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 12 копеек.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, финансисты прогнозируют, что до 2 ноября курс доллара в обменниках будет держаться на уровне 28,3-28,5 грн/$, на межбанке подорожает до 28,6 грн/$.

Основная причина роста курса доллара к гривне – укрепление его на мировых рынках и активная конвертация бизнесменами, получившими возврат НДС в твердую валюту.