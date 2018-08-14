Резкий обвал лиры и рубля: эксперт пояснил, как повлияет на Украину

Резкое падение рубля и лиры может привести к девальвации гривни. Впрочем, она будет не очень существенной и не достигнет таких масштабов как в России и Турции.

Такое мнение выразил в эфире ObozTV финансовый аналитик Виталий Шапран. Он отметил, что причиной послужила огромная экспортная ниша этих двух стран для Украины.

"Во-первых, меня беспокоят санкции США в отношении турецких металлургов, так как в Турции металлурги всегда были проблемой для нашей страны, они могут влиять на цены в черноморском регионе, а это как раз наш регион, где мы активно торгуем. Поэтому на самом деле я ожидаю снижение цен по нашему экспорту именно в региональном масштабе, это для Украины нехорошо", - пояснил он.

Шапран отметил, что по разным оценкам Турция и Россия занимают 15-25% в украинском экспорте. Таким образом, ситуация на их финансовых рынках так или иначе затронет Украину.

"Поэтому если у нас не было причин для девальвации еще неделю назад, то теперь, вместе с ситуацией в Турции, на фоне российской паники на Московской бирже, мы видим, что причины для девальвации появились. Но она не должна быть существенной, или такой катастрофической", - резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 августа, турецкая лира упала еще на 11% по отношению к доллару. Из-за проблем в Турции уже обвалился курс евро, поскольку европейские банки очень много вложили в эту страну.

По состоянию на утро понедельника, 13 августа, курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил отметку в 68 рублей и достиг максимального уровня с апреля 2016 года.