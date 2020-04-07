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7 апреля • обновлено в 15:39
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За месяц карантина резервы Украины потеряли почти $2 млрд

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В течение марта на фоне введенного карантина международные резервы Украины уменьшились на $1,7 млрд и по состоянию на начало апреля составили $24,9 млрд.

Согласно данным Национального банка Украины, по итогам марта 2020 года объем международных золотовалютных резервов Украины сократился на 7,8% и вернулся к уровню начала года.

ЗВР в марте уменьшились - данные НБУ

ЗВР в марте уменьшились - данные НБУ

Investory News

"Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения", — рассказали в Нацбанке.

На поддержку гривни от резкого падения Нацбанк потратил из резервов $2,189 млрд. Еще $1,124 млрд из резервов выкупило украинское правительство для погашения государственных долгов. Из этой суммы $409,3 млн потратили на обслуживание долга перед Международным валютным фондом.

"Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло $873,2 млн и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте", — добавили в Нацбанке.

Вследствие переоценки стоимости международных резервов их объем в течение марта вырос на $16,6 млн. Сейчас уровень международных резервов достаточен для покрытия будущего импорта на 3,7 месяца (безопасным считается уровень резервов, не менее чем на 3 месяца)

По состоянию на начало марта размер международных резервов Украины составил $26,62 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 13 марта выплатила Международному валютному фонду очередной платеж в размере $409,6 млн по программе расширенного финансирования EFF.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может быть подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Экономика Украины Национальный банк Украины
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А впереди еще выплаты за всяко разные подачки...подадут ыщо...лишь бы платили постоянно!!
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