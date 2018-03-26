Революция с субсидиями в Украине: что будет после монетизации

В Украине в 2018 году сделали первый шаг на пути к монетизации. Предприятия, которые поставляют коммунальные услуги, начали получать за субсидиантов деньги, а не газ. Второй шаг – выдавать средства непосредственно "на руки" семьям – планируется внедрить уже в следующем году.

"Обозреватель" отвечает на главные вопросы о том, как монетизация субсидий повлияет на украинцев.

Если введут монетизацию, я буду получать субсидию деньгами?

Да. Украинцы, которые оформили субсидии, после полного введения монетизации смогут получать "скидку" на карты. Правда, правительство до сих пор решает: это должны быть специальные карты, или обычные счета в одном из государственных банков. Также до сих пор не приняли решение, будут ли это целевые деньги (то есть тратить их можно исключительно на коммуналку), или же довериться украинцам и выдавать "свободные" деньги.

Если примут второй вариант, скорее всего, придется ускорять процедуру снятия субсидии за долги. Иначе часть украинцев может получать деньги на коммунальные услуги и просто проесть их. Окончательный вариант разработают в ближайшее время.

И когда ждать монетизацию?

На уровне ОСМД и поставщиков монетизацию уже ввели. А полноценная монетизация субсидий, скорее всего, заработает только в следующем году. За это время правительству нужно разработать необходимый механизм, внести правки в действующие постановления, провести информационную кампанию и объяснить украинцам, как распоряжаться монетизированной субсидией. Кроме того, международные и украинские эксперты настаивают на повторной проверке льготников.

Новости Как в Украине пересчитают субсидии и кто может остаться без скидки

Еще несколько лет назад Министерство финансов запустило верификацию всех получателей социальных выплат, в том числе и субсидиантов. Но результаты такой проверки оказались куда ниже запланированных. В бюджете предусмотрели экономию по итогам года в размере 5 млрд грн, но выполнить этот показатель не удалось. В этом же году в Украине появился единый реестр субсидиантов, что упростит процедуру проверки.

Я сейчас получаю платежку, в которой сказано, сколько должен заплатить с субсидией. А что будет после монетизации?

Главная идея монетизации – украинцы должны сами оплачивать коммунальные услуги по полной цене. Если доходы не позволяют платить, то государство должно выделить материальную помощь, а не "урезать" стоимость коммуналки. Если сейчас в платежках указывают, сколько нужно заплатить, например, за газ, уже с учетом субсидии, то после монетизации эта графа должна пропасть.

Предприятия будут рассчитывать суммы в платежках по полной стоимости и без льгот. Для примера, пенсионер, который тратит на коммунальные услуги 500 грн, при этом субсидия должна покрывать все платежи, которые превышают 100 грн, сейчас получает платежку, в которых уже учли субсидию. После монетизации такой пенсионер получит обычные платежки и 400 грн монетизированной субсидии на карту.

А если я получу субсидию, но потрачу на коммуналку меньше, деньги останутся мне?

Нет. Согласно той модели монетизации, которую на данный момент разрабатывают в правительстве, давать субсидии будут уже по факту потребления. То есть если потратили 500 грн, а платить можете 100 грн, то субсидию насчитают на "разницу" в 400 грн. До монетизации "скидку" предоставляли на социальные нормативы, которые, например, могли обходится в 700 грн. Если оставить "старую модель", то сэкономленную субсидию можно было оставить себе.

Правда, стоит учитывать, что в окончательном варианте монетизации субсидий на уровне домохозяйств еще могут внести правки. Более того, власти заинтересованы стимулировать украинцев экономить. Чем меньше тратим газа и тепла, тем быстрее Украина сможет обойтись без импортного голубого топлива.

Я слышал, что будут жестче проверять субсидиантов. Это правда?

МВФ и другие международные партнеры Украины настаивают на необходимости пересмотреть процедуру верификации льготников. Несколько месяцев назад замдиректора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Марина Петров вовсе заявила, что необходимо ужесточить и условия, при которых назначается "скидка".

Однако на данный момент чиновники не собираются проводить жесткие проверки или тем более менять правила получения скидок. Кабинет министров соглашается, что постепенно число субсидиантов необходимо сокращать. Вице-премьер Геннадий Зубко уже не раз называл программу субсидией "дотацией бедности".

Но на непопулярные шаги чиновники так и не пошли. Среди таких шагов могли бы стать учет недвижимости (если есть две квартиры – не положена субсидия), дохода от депозитов и т.д. Вместо этого, как пояснили "Обозревателю" в Министерстве социальной политики, власти будут ждать, пока количество субсидиантов сократится в связи с ростом доходов населения.

А что изменится в этом году?

В апреле в Украине заканчивается отопительный сезон. Уже с 1 мая украинцы будут получать пересчитанные субсидии. Считать будут с учетом доходов за второе полугодие 2017-го. С учетом, что за это время выросла средняя зарплата, осовременили пенсии и повысили социальные гарантии, размер "скидки" может оказаться значительно ниже.

В комментарии "Обозревателю" координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко предположила, что 20% субсидиатов вовсе останутся без помощи от государства, так как их дохода будет хватать на оплату коммуналки. В то же время замминистра соцполитики Виталий Музыченко заявил, что точное число субсидиантов, которые останутся без скидки, можно будет определить только ближе к лету.

В Украине, зависимо от сезона, субсидии получает от 40% до 65% населения. Эта цифра почти в три раза выше "нормы". Украинская программа, как говорят в ЕБРР, не соответствует "карману страны". Снизить число льготников можно за счет более жесткого контроля и ужесточения условия для получения скидки. На такие непопулярные шаги, особенно с учетом приближающейся предвыборной кампании, украинские власти идти не спешат.