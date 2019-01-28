Революция на рынке труда: будут ли украинцы работать 4 дня в неделю

Рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней, заявили эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Ряд стран пытается внедрить новшество и отчитывается о результатах: продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.

OBOZREVATEL разобрался, может ли Украина перейти на “четырехдневку" и чем это грозит.

Главное:

ведущие экономисты и отдельные страны рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплат;

производительность труда, как показали исследования, при таком нововведении увеличивается, а работники эффективнее распоряжаются своим временем ;

в Украине одна из самых низких производительностей труда в Европе , а уровень самоорганизации не достигает уровня развитых стран;

до тех пор, пока работодатели в Украине не инвестируют миллиарды в цифровизацию, а украинцы не научатся правильно распоряжаться своим временем, на 4-дневную неделю в лучшем случае смогут перейти офисные работники.

Продолжительность рабочего дня и так сокращается, но постепенно

"Мир должен охватить четырехдневная рабочая неделю", – заявили эксперты ВЭФ психолог Адам Грант и экономист Рутгер Брегман. Инициатива обсуждалась параллельно с еще одним вызовом – новой промышленной революции. Мол, из-за внедрения новых технологий и цифровизации некоторые специальности уже не требуют больших трудозатрат.

"Мир должен охватить четырехдневная рабочая неделю", – заявили эксперты ВЭФ.

Такое новшество также поддерживает и Международная организация труда. Там подсчитали: продолжительность рабочего дня и так сокращается. Так, 100 лет назад работа занимала в среднем 3 тыс. часов в год. Если бы современному человеку пришлось бы столько трудиться при пятидневном графике, рабочий день длился бы примерно 13 часов. Сейчас в большинстве развитых стран "нормальным" считается 8-часовой рабочий день при пятидневной неделе.

Следующий шаг, уверены в ВЭФ, сократить количество рабочих часов в неделю до 32. Это с одной стороны будет мотивировать сотрудников эффективнее использовать рабочее время: реже ходить на "перекуры", меньше общаться в перерывах с сотрудниками. А с другой избавит от профессионального выгорания.

"В течение десятилетий все крупные экономисты, философы, социологи, все они верили, вплоть до 1970-х годов, что мы будем работать все меньше и меньше", – отмечает Брегман.

Ряд компаний, к примеру, в Новой Зеландии уже перешли на новую форму организации труда. Эксперимент провела компания Perpetual Guardian. 200 своих сотрудников она перевела на сокращенную неделю, сохранив размер зарплаты. В результате производительность не сократилась, а работники оптимизировали свое время, пытаясь сохранить результаты.

Pixabay

"Многочисленные исследования подтверждают мнение о том, что более короткая рабочая неделя сделает людей счастливее и продуктивнее", – говорится в отчете Всемирного экономического форума.

И если оценки аналитиков окажутся верными, уже в ближайшие годы ряд европейских стран может перейти на новые стандарты, добавив своим гражданам один дополнительный выходной в неделю. Правда, в то время как в развитых странах всерьез размышляют о новшестве, в Украине такая перспектива остается крайне маловероятной.

Как в Украине: низкая продуктивность и отсталое производство

Чтобы перейти на четырехдневную неделю, необходима высокая продуктивность труда и самоорганизация. В Украине же, отмечает исследователь Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, есть проблемы и с самоорганизацией, и с продуктивностью.

К примеру, в своей презентации эксперты Всемирного экономического форума приводят следующие цифры: производительность рабочего часа в Ирландии составляет $95,5, в Норвегии - $77,9, в США – $69,6, а в Греции – $34,8 (данные за 2016 год). При этом, как подсчитал OBOZREVATEL, производительность труда в Украине в 2018 году составила всего лишь около $4,2. Правда, реальная цифра, а учетом того, что статистика не "видит" теневую экономику, будет выше. Однако, даже если учесть, что до половины экономики находится в тени, украинский показатель будет как минимум в десять раз хуже ирландского.

"Нужно уметь организовать свое время. Если человек за 4 рабочих дня успеет сделать все, что сейчас делает за 5 дней, это прекрасно. Тогда можно без каких-либо проблем переходить на четырехдневную неделю. Но все очень зависит от уровня самоорганизации. У нас, мне кажется, уровень организованности достаточно низкий, невысокий уровень производительности труда", – отмечает Лидия Ткаченко.

Правда, в то же время эксперты ВЭФ считают, что производительность труда не зависит от продолжительности рабочего дня. К примеру, Южная Корея имеет одни из самых низких показателей производительности труда среди стран ОЭСР, несмотря на культуру долгих рабочих часов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе: в Греции работают чуть ли не больше всех, однако производительность в ВВП на час труда относительно низкая.

Другая проблема – отсталость всего рынка. Львиная доля украинцев заняты в торговле, поясняет Ткаченко, а там, чаще всего, оборот зависит в первую очередь от продолжительности работы.

Также при условии отсталого производства и отсутствия цифровизации, даже при всем желании производительность мастеров и рабочих не достигнет при 4-дневной недели показателей "пятидневки".

HR-эксперт Александр Белоус поясняет: уже сейчас некоторые компании практикуют переход отделов на четырехдневную неделю. Речь идет в первую очередь об отделе кадров, пиар-служб, юристов. "Это те сферы, которые сейчас максимально не зависят от производственного цикла. Предположим, если это крупный завод. Пока кардинально не усовершенствовали оборудования, отправляя всех сотрудников на дополнительный третий выходной в неделю, компания будет терять в прибыли. А если это "белый воротничок", юрист, HR-менеджер, конечно, можно относительно без юоязни потерять подарить ему еще один выходной", – рассказывает Белоус.

Однако, до тех пор, пока производительность труда украинцев не вырастет, а работодатели не инвестируют миллиарды долларов в модернизацию производства, говорить о переходе на "четырехдневку" не приходится. Более того, если в развитых странах все чаще сталкиваются с проблемой безработицы, в Украине же наоборот – из-за трудовой миграции назревает настоящий кадровый голод.

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