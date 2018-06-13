"Революция и колесо жизни": НБУ показал лучшие памятные монеты Украины

Национальный банк Украины среди монет, которые были официально введены в обращение в 2017 году, присудил звание лучшей – монете "Колесо жизни".

Соответствующая денежная единица номиналом в 10 гривен была сделана из серебра, говорится на сайте НБУ.

В номинации "Уникальное идейное решение" победу разделили монеты "Колесо жизни" и "К 100-летию событий Украинской революции 1917 – 1921 годов" (нейзильбер, номинал 5 гривен).

В номинации "Лучшее художественное решение" победу одержала монета "Косовская роспись" (серебро, номинал 10 гривен; нейзильбер, номинал 5 гривен).

В НБУ отметили, что соответствующий конкурс проводится ежегодно, начиная с 2015 года.

НБУ

НБУ

НБУ

Напомним, ранее регулятор презентовал новые обиходные монеты стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые должны заменить бумажные купюры соответствующего номинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ также с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время они продолжат выполнять функцию средств платежа.