Ревизор в каждый дом: как проверяют субсидиантов и у кого заберут помощь

В Украине в отопительный сезон каждая вторая семья оформляет субсидию. Помимо этого, социальную помощь получают переселенцы, малообеспеченные и многодетные семьи. Государство ежегодно выделяет миллиарды гривен на подобные программы, но пользуются ими не только действительно нуждающееся, но и те, кто скрывает свой реальный доход.

OBOZREVATEL изучил квартальный отчет о работе Социальной инспекции и выяснил, как и кого проверяют "ревизоры".

Как и кого проверяют

В Украине на социальную помощь тратят 130 млрд грн в год (без учета пенсий). Эта сумма соизмерима с несколькими траншами МВФ и всем оборонным бюджетом страны. Каждый год миллионы украинцев обращаются в социальные службы с заявлением на субсидии и материальную помощь. Согласно оценкам международных экспертов, на который ссылается Министерство социальной политики, как минимум 10% социальной помощи выплачивают незаконно. Украинцы скрывают свои реальные доходы, получают зарплаты в конвертах, зарабатывают в "тени", но все равно идут к государству за материальной поддержкой.

Миллионы льготников проверяют всего 1394 инспекторов. В среднем за месяц инспектор исследует материальное положение 69 семей (три семье за рабочий день). То есть за год в лучшем случае могут проверить около 1 млн человек. Но только за первые три месяца 2018-го заявление на социальную помощь оформили более 2 млн украинцев. Согласно постановлению Кабинета министров, оклад социальной инспектора колеблется от 4100 до 4400 грн. Специалистов не хватает, работы много, а зарплаты - маленькие. В таких условиях ждать от "ревизоров" высоких результатов не приходится.

Новости В Украине расходы на субсидии сократили почти в 5 раз

В этом году инспекторы проверили всего 14% заявителей, остальным фактически "поверили на слово". В 2018-м специалистам удалось разоблачить всего лишь 14 тыс. мошенников, которые пытались получить от государства деньги, но при этом скрыли свое реальное материальное положение. То есть из 1000 проверенных семей всего у 16 находят нарушения. Исключение - Тернопольская область, там нарушителей находят в два раза чаще, чем в среднем по стране.

В идеале же социальные инспекторы должны "отсеивать" примерно каждую десятую семью. К слову, как ранее уже писал OBOZREVATEL, в мае среди получателей субсидии обнаружили семьи, которые тратят сотни тысяч гривен на покупку дорогостоящей техники, приобретают авто и живут в особняках, при этом декларируют фактически минимальные доходы и получают субсидии на оплату коммуналки. Деньги, которые государство выделяет на помощь малообеспеченным - налоги всех украинцев.

В результате семьи, которые обманывают органы соцзащиты, не только недоплачивают государству налоги, но и фактически воруют чужие, когда получают с них незаконную помощь.

"Анализ и оценка данных мониторинга деятельности социальных инспекторов в 1 квартале 2018 позволяют сделать вывод, что при выполнении социальными инспекторами значительного объема работ по проведению обследований семей и проверок, результаты такой их деятельности недостаточно высокие", - говорится в опубликованном отчете Министерства социальной политики.

Проверок станет больше, а институт инспектора реформируют

После того, как программу субсидий ужесточили, роботы социальным инспекторам значительно прибавится. Так, теперь любая семья, которая не подходит под новые требования, может написать заявление в органы соцзащиты и пригласить социального инспектора. Он должен подтвердить, что семья действительно живет бедно, несмотря на наличие большой жилой площади, безработного члена семьи или же относительно новой машины. И при этом "ревизоры" обязаны выборочно проводить проверку и тех, кто якобы подходит под требования для получения материальной помощи или субсидии.

Обязательно должны проверять: переселенцев, если количество зарегистрированных и проживающих людей отличается. В среднем одна проверка длится больше часа. За это время "ревизор" должен осмотреть жилье, присмотреться к новой технике, расспросить об источниках доходов и т.д.

К слову, несмотря на низкую зарплату, требования к социальным инспекторам высокие: профильное высшее образование, навыки работы с локальными информационными сетями, коммуникабельность, целеустремленность.

Чтобы улучшить качество работы, Всемирный банк предложил Украине $35 млн на реформу института социального инспектора. Для этого Раде придется принять достаточно непопулярный среди простых украинцев законопроект "О социальной инспекции". Он предполагает, что "ревизоры" станут независимыми, им улучшат условия работы, дадут право стучаться в дома и квартиры всех субсидиантов, создадут систему, которая позволит выявлять системные лазейки для незаконного получения социальной помощи.

Как рассказали OBOZREVATEL в Министерстве социальной политики, принятие законопроекта якобы позволит качественно улучшить работу инспекторов. До тех пор миллиарды гривен выплачиваются субсидиями и пособиями тем, кто на самом деле не нуждается в помощи от государства.