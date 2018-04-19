Потеряли 6 млрд: названа причина бедности украинцев

По данным Министерства социальной политики, примерно 40% украинской экономики находится в тени.

Глава ведомства Андрей Рева объяснил, каким образом повышение минимальных зарплат может вывести из тени экономику и рынок труда, сообщает пресс-служба.

"Есть пример одного конкретного предприятия со штатом 900 сотрудников: 5 человек на этом предприятии получают зарплату по 5 млн грн, а остальные 895 работников получают зарплату 3723 грн. Это при том, что найти работника на такую зарплату сегодня очень сложно, а здесь почти 900 человек работают за 3723 грн. Что касается системы уклонения от уплаты налогов и сборов, то в ней происходит следующее: получая 5 млн грн зарплаты, человек платит 19,5% сборов, а ЕСВ, который должен идти пенсионерам, платит не из 5 млн грн, а с 55 тыс. грн", - говорит Рева.

Оставшиеся после уплаты ЕСВ деньги идут на зарплаты в конвертах работникам, которые официально получают минимальную зарплату. В результате из-за зарплаты в конвертах эти люди получают маленькую пенсию, рассчитанную от минимальной зарплаты, а с другой — субсидию за счет налогоплательщиков.

"Поэтому после поднятия минимальной зарплаты уплата ЕСВ будет происходить не с 3723 гривен, а с 4100; а если ЕСВ будет рассчитываться из всей суммы зарплаты, то придется платить взнос по всем 5 млн грн, и эта схема уже не будет работать", - сказал министр социальной политики.

Детенизация рынка труда станет залогом роста пенсий и социальной защиты, отмечает Рева. При этом, по его словам, в Украине есть мощное политическое лобби, которое отстаивает интересы теневиков, прикрываясь лозунгами относительно защиты рыночных правил экономики.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что на сегодняшний день за первый квартал 2018 года недополучено 6 млрд грн поступлений. По мнению Ревы, денег у Министерства финансов и дальше не будет, если не повысить минимальные зарплаты.

"Весь фонд оплаты труда в 2016 году составил 584 милрд грн, и Министерством экономического развития и торговли прогнозировался его рост на 82 млрд. Но Минсоцполитики заявило о занижении этой цифры и спрогнозировало возможность роста фонда на 212 млрд грн. По факту фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд грн. При 2,5% экономического роста мы получили 212 млрд грн в бюджет — откуда эти деньги? Ответ очень прост — эти деньги пришли из теневой экономики в результате повышения минимальной зарплаты вдвое", — пояснил министр.

Как сообщал "Обозреватель", министр соцполитики рассказал, почему украинцы на самом деле бедные.