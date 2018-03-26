Рева предупредил украинцев об угрозе пенсионной "пирамиды"

Одним из рисков введения накопительной системы в Украине является банкротство негосударственных пенсионных фондов.

"Деньги необходимо вкладывать в фонды, над которыми должен быть жесткий контроль. Это очень важно - чтобы не разворовали... Понимаете, любые финансовые структуры могут превратиться в финансовую пирамиду. Исключать ничего нельзя. Чтобы этого не произошло, со стороны государства нужны очень серьезные механизмы контроля", - отметил в интервью "Обозревателю" министр социальной политики Андрей Рева.

Он напомнил, что в Венгрии конфисковали вклады второго уровня.

"То есть люди накапливали-накапливали, а затем активы перевели в систему общего обеспечения. В России тоже фактически конфисковали. Я к чему веду – это серьезные вещи. В Чили, например, возникла проблема банкротства пенсионных фондов. Человек 30 лет платил, вышел на пенсию, а ему сказали: "Знаете, а ваш фонд обанкротился". И в Чили государство было вынуждено брать ответственность за людей, которые не по своей вине пострадали", - подытожил министр.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине назвали сроки запуска накопительной пенсионной системы.