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2 февраля • обновлено в 18:51
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"Это афера!" Рева заявил об опасности пенсионной реформы

1.3т
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В Украине введение накопительной пенсионной системы является "аферой", поскольку в стране отсутствуют условия для выгодного инвестирования пенсионных сбережений.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя заявление своей преемницы Юлии Соколовской, что украинцы должны сами позаботиться о своей старости.

Рева заявил, что полностью поддерживает такой взгляд Соколовской на пенсионную реформу.

"Дело не только в том, кто сколько будет платить. Проблема в том, куда вы будете размещать эти деньги? Назовите мне хотя бы одну структуру в Украине, которая существует 20 лет и может гарантировать инвестиционную прибыль выше уровня инфляции", – подчеркнул он.

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Экс-министр отметил, что накопительная система бывает двух типов – добровольная и обязательная.

"В Украине добровольная система действует уже 20 лет. Только 1% населения ей воспользовались. Сейчас хотят ввести обязательную пенсионную систему – хотите вы или нет, с вашей зарплаты будет отчисляться определенный процент. Ваш выбор будет состоять только в том, какой вы выберете негосударственный пенсионный фонд", – сказал он.

"Представьте себе 2000 год. У вас есть 1000 грн – это примерно 200 долларов. У вас два варианта – купить 200 долларов или положить деньги в негосударственный пенсионный фонд. Сегодня, для того, чтобы эти 1000 гривен сохранились и не пропали, какой должна быть инвестиционная прибыль по состоянию на 2020 год? Вам инвестфонд должен был увеличить эту сумму в пять раз, для того, чтобы просто сохранить. Вы верите, что он мог это сделать?" – пояснил Рева.

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"Что было бы, если бы в 2000 году эту систему ввели? Что было бы с накоплениями, которые пережили 2008 год, обвал гривни, 2014 год, инфляцию 49%? Что бы сегодня люди имели с этих накоплений?" – добавил бывший глава Минсоцполитики.

"Это афера!" Рева заявил об опасности пенсионной реформы

replyua.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что в Украине не время запускать накопительную пенсионную систему. По мнению министра, украинцы и сейчас могут откладывать деньги на будущее.

  • В свою очередь, партия "Слуга народа" разработала законопроект, согласно которому запуск второго уровня пенсионного накопления начнется с 2023 года. Согласно документу, украинцы ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты на второй уровень пенсионного страхования.

  • Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко жестко раскритиковал власть за отсрочку пенсионной реформы. Он выразил убеждение, что украинцы должны получать пенсию не из одного источника, как сегодня, а из трех – солидарной, накопительной системы и негосударственных пенсионных фондов.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Накопительная пенсионная система Пенсионная реформа Пенсия в Украине
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Теги
Накопительная пенсия пенсии
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Комментарии на сайте не модерированы
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Не зрозумів пропозиції Реви. Невже чекати аж 20 років поки в Україні з'явиться структура здатна гарантувати інвестиційний прибуток вище рівня інфляції?
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