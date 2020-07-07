Экономике Украины предрекли крупнейший обвал с начала войны на Донбассе

Экономика Украины продемонстрирует падение на 10% во втором квартале, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это произойдет из-за карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, которое опросило аналитиков ICU. Отмечается, что полное восстановление экономики Украины за следующие шесть месяцев невозможно.

Таким образом, 2020 год отметится для Украины крупнейшим экономическим обвалом с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. Российская агрессия стала причиной падения украинского ВВП на 14,5% во втором квартале 2015 года.

"Цифры экономической активности, скорее всего, покажут весь масштаб кризиса. Мы ожидаем, что сокращение углубится до 10% по сравнению с прошлым годом во втором квартале", – сообщили изданию аналитики инвестиционной компании ICU.

Они допустили, что хорошие успехи украинского аграрного сектора, который уже начал собирать урожай, могут смягчить экономический ущерб от пандемии коронавируса. Но потребительский спрос и инвестиционная активность в 2020 году будет слабой.

Эксперты прогнозируют, что в третьем квартале украинский ВВП сократится на 5,5%, а в четвертом – на 3% по сравнению с предыдущим годом.

12 аналитиков, которых опросило агентство Reuters, считают, что в итоге 2020 года сокращение экономики Украины будет составлять 6,5% по сравнению с ростом на 3,2% в 2019-м. Киев ожидает падение на 4,8%. "Мы прогнозируем, что ВВП начнет восстанавливаться в третьем квартале 2020 года, но очень медленно из-за низких доходов и осторожного поведения потребителей и инвесторов", – сообщили в ICU.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что количество безработных в Украине перестало расти три недели назад и находится в пределах 517 тыс. человек. Однако падение показателя уплаты ЕСВ свидетельствует о том, что часть рабочих мест идет в теневой сектор.