Равняться на Burger King и Uber: как открыть бизнес в кризис и что нужно знать

Во времена рецессии экономики, когда по всему миру наблюдается банкротство крупных компаний есть шанс удачно запустить собственный бизнес.

Об этом говорится в материале ВВС. В качестве аргумента издание приводит тот факт, что такие крупные мировые компании как General Motors, Burger King, CNN, Uber и Airbnb родились во времена падения экономики.

"GM запустили в 1908-м, когда американская экономика переживала последствия "финансовой паники 1907". Burger King начал жарить свои первые котлеты в 1953-м, когда экономика США так же была в рецессии. Первый эфир CNN в 1980-м, когда инфляция в Соединенных Штатах достигла почти 15%. Uber и Airbnb стартовали после мирового финансового кризиса 2007-09", – сказано в статье.

По словам представителя Двухпартийного политической центра Дейна Странглера, рождение во время экономического кризиса сделало их одновременно и жестче, и более гибкими.

Завод General Motors Getty Images

"Это как испытание огнем. Если вы начали во время рецессии, вам нужно уметь считать до копеечки, чтобы компания имела успех. Надо понимать, что такие компании начинали тогда, когда невозможно найти ни финансирования, ни покупателей, потому что нет спроса", – объяснил ученый.

Появятся ли в 2020-м такие компании, которые станут известны всем?

Несмотря на коронавирус, а также благодаря ему, появляется много новых бизнесов. В США только за последнюю неделю мая подали более 67 тысяч заявок на регистрацию бизнеса. Это на 21% больше, чем за то же время год назад.

Airbnb Getty Images

Роберт Фэрли, профессор калифорнийского университета Санта Круз, пояснил, что частично большее количество заявок на регистрацию бизнеса объясняется уменьшением рабочих мест и вакансий. Он называет это "предпринимательство по необходимости".

Профессор Фэрли считает, что люди пытаются создать свой бизнес, потому что найти работу сейчас очень трудно.

"Когда люди не могут найти работу с регулярной зарплатой, частично это мотивирует их начать собственный бизнес", – считает он.

Есть и такие стартапы, которые поняли, что какой бы печальной ни была ситуация с распространением коронавируса, и в ней также есть определенные возможности для бизнеса. Тем более, что так можно помочь и в борьбе с пандемией. Это особенно ярко проявилось на примере средств личной защиты. Несмотря на большое количество новых фирм, которые производят такие средства, спрос на них не уменьшается.

Всем, кто сейчас размышляет над тем, чтобы начать собственный бизнес, Маркус Бергер де Леон из консалтинговой фирмы McKinsey советует еще раз хорошо подумать. А если решили, действовать быстро.

"Вам действительно нужно решить, стоит ли тратить свой фунт или доллар на это или на что-то другое. А потом надо выделить одно ключевое преимущество, которое станет основой вашего бизнеса. После этого подумайте, сможете ли вы начать его с ограниченными финансовыми ресурсами и действовать быстро. Рецессию переживут те новички, которые быстро учатся", – заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рынку труда в Украине предусмотрели спад. Прежде всего эксперты прогнозируют, что проблемы с поиском работы наблюдаться еще минимум до конца года.

Отметим, что за первую неделю июня в Украине было зарегистрировано больше новых ФЛП и компаний, чем за докарантинний период.