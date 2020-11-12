Решений о закрытии нет, – "Эпицентр" о карантине выходного дня

В сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" не приняли решение о закрытии торговых точек на время действия карантина выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL сказали на горячей линии компании.

"Покамест мы работаем согласно существующего графика. Решений о закрытии на выходные нет, в пятницу вы сможете ознакомиться с решением о работе в выходные дни на сайте компании. Сейчас решения нет, мы работаем по графику", – рассказали сотрудники "Эпицентра".

Напомним, что во время первого полного локдауна в Украине – с марта по июнь – "Эпицентр" не закрылся, как другие мелкие магазины, чем спровоцировал несколько скандалов.

Примечательно, что накануне объявления строгого карантина в марте правительство Украины разрешило работу магазинов "Эпицентр" в запрещенный период.

Кроме того, выяснилось, что товары для продажи в сети "Эпицентр" доставили самолетом "Мрія" из Китая. Этот борт в Офисе президента пафосно называли гуманитарным рейсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября "Эпицентр" выпустил рекламу, в которой заявил, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин.

В сети поднялась волна возмущения из-за грубого игнорирования "Эпицентром" правил безопасности.