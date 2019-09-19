Решение за Зеленским: остался последний шаг к отсрочке штрафов для "евробляхеров"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в четверг, 19 сентября, подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

Речь идет о законопроекте №1030 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", который 12 сентября был принят парламентом.

На сайте ВР указывается, что документ подписан спикером парламента и передан на подпись президенту Украины.

Еврономера Коллаж

Напомним, проект закона предлагает 90-дневную отсрочку штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

Жесткие санкции за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией вступили в силу 22 августа.

Штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составил 85 тыс. гривен. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. гривен или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. гривен. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто – 170 тыс. гривен или конфискация.

Иллюстрация. Авто на еврономерах Offshoreview.eu

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года.

При этом в Министерстве внутренних дел заявляли, что не считают целесообразным продлевать мораторий на штрафы для авто на еврономерах.

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