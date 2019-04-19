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Решение суда по ПриватБанку обвалило еврооблигации Украины

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Еврооблигации Украины упали после новостей о решении признать незаконной национализацию ПриватБанка и введении Россией новых санкций против Киева.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили участники рынка. Падение еврооблигаций-2027 стало максимальным с февраля, в результате чего их доходность выросла на 0,24 процентных пункта (п.п.) – до 8,6% годовых.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2023-2026 годах и в 2032 году снизились на 1-1,3%, а их доходность выросла на 0,18-0,29 п.п. – до 8,2-8,55% годовых.

Бумаги с погашением в 2021 году просели в цене на 0,6%, а в 2022 году – на 0,83%, что привело к увеличению их текущей доходности на 0,28 п.п. – соответственно до 7,65% и почти до 8% годовых.

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Помимо того на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 65,85% от номинала.

Решение суда по ПриватБанку обвалило еврооблигации Украины

Как сообщалось, держатели еврооблигаций позитивно оценили результаты первого тура президентских выборов 31 марта.

За прошедший после этого период доходность украинских еврооблигаций снизилась в среднем на 0,4-0,8 п.п., а ВВП-варранты подорожали на 3,5%.

Помимо того за период между первым и вторым туром нерезиденты увеличили вложения в украинские внутренние гособлигации (ОВГЗ) на 10,6 млрд гривен, или на 52%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Также 18 апреля премьер-министр Росии Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

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Место
Украина
Теги
УкраинаПриватБанксанкции
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Южный Гарик
Южный Гарик
значит орать на каждом углу, что бы ввели санкции против России и самим их вводить - не подлость, а как Россия ответила зеркально так сразу подлость? Во истину рогульство головного мозга...
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