Решение принято: в Украине резко повысят тариф на газ в 2019-м

В Украине уже в конце отопительного сезона газ подорожает еще на 15% – с 8,55 до примерно 9,7 грн за кубометр. Соответствующее решение уже принято Кабмином (постановление №867). Постепенно правительство полностью откажется от ручного регулирования тарифов. Такое нововведение предусмотрено не только в договоренностях с главным кредитором страны – МВФ, но и в принятом законе "О рынке газа".

OBOZREVATEL разобрался, как подорожает газ в Украине в следующем году и кого это коснется.

Почему не получится снизить тарифы в два раза

Газ украинской добычи может полностью обеспечить потребности населения. При этом его стоимость ниже импортного. Именно этим фактором и манипулируют политики, заявляя о том, что тариф на газ можно снизить в несколько раз. При этом и европейские директивы, и принятый закон "О рынке газа" гласят, что тариф должен формировать рынок, а не устанавливать чиновники.

"Цена, по которой "Укргазвидобування" продает газ "Нафтогазу" – 4 849 грн за тысячу кубометров без НДС, где 1700 грн – себестоимость, а вся остальная сумма – это 185% прибыли "Укргазвидобування". Именно этим газом у нас обеспечиваются потребности населения и производители тепла", – отметила эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева.

Что будет с тарифом на газ в Украине pixabay.com

И промышленность уже покупает по таким правилам. В этом сегменте нет монополии, помимо "Нафтогаза" работают еще десятки поставщиков. И, согласно данным Украинской энергетической биржи, средняя цена кубометра достигает 11,7 грн. Это почти на 37% выше тарифа для населения.

Чтобы защитить украинцев от реальных рыночных цен, Кабинет министров своим постановлением обязывает газодобывающие компании продавать голубое топливо "Нафтогазу", а "Нафтогаз" – поставлять этот ресурс на нужды населения по установленной цене.

Согласно логике постановления №867, тариф на газ в Украине будет расти в два этапа. Первый – в мае 2019-го. Если сейчас украинцы платят 69% от "рыночной стоимости", то в конце отопительного сезона заплатят уже 80%. Причем рыночной считается цена в 8,98 грн/куб (10,7 грн с НДС). Таким образом газ может вырасти в цене до 9,7 грн/куб.

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Второй этап – с января 2020-го. Тогда украинцы будут покупать голубое топливо по цене, которая соответствует среднему тарифу для населения. Соответственно, правительство полностью выровняет цены между двумя сегментами.

"С 1 января 2020-го цена природного газа не может быть выше средней арифметической цены для промышленных потребителей за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК "Нафтогаз" на уровне 1,917 процента указанной цены", – говорится в постановлении Кабмина.

Без этого решения Украина не сможет получить финансовую помощь в виде дешевых кредитов от МВФ. А в условиях, когда приближается пик по выплатам внешних долгов, справиться без новых заимствований не получится.

Правда, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что в следующем году очередной пересмотр цен могут затянуть в связи с выборами. "Думаю, что постановление не будет выполняться, потому что идут политические выборы. Думаю, что там будет уже новое правительство, новые переговоры с МВФ и, считаю, что мы снова затянем выполнение этого решения", – заверил Корольчук.

Сколько будет стоить горячая вода и тепло в 2019-м

Если голубое топливо в следующем году подорожает до 9,7 грн/куб, то тарифы на горячую воду и тепло могут вырасти в цене примерно на 8-15%. Во-первых, в структуре указанных тарифов газ занимает до 80%. Как только растут цены на голубое топливо, у предприятий появляется основание пропорционально повысить свои тарифы.

Во-вторых, в следующем году предприятиям придется снова пересматривать фонд заработной платы, что приведет к подорожанию коммунальных услуг.

Как писал OBOZREVATEL, уже сейчас в тарифах на тепло и горячую воду предусмотрены зарплаты руководителей выше, чем официально зарабатывает президент Петр Порошенко на его основном месте работы. Так, до повышения фонда заработной платы директор днепровского КП "Теплоэнерго" зарабатывал официально 38 тыс. грн в месяц. Это на 10 тыс. грн больше официальной заработной платы главы государства. В то же время руководитель "Харьковских тепловых сетей" Сергей Андреев в среднем, судя по декларации, на основном месте работы получал 32 тыс. грн в месяц.

Единственный способ значительно сократить расходы на голубое топливо и отопление – решить одну из главных проблем – низкий уровень энергоэффективности. Несмотря на высокие цены, украинцы продолжают отапливать улицы. Так, около 30-40% тепла теряется из-за неутепленных стен, крыш, подвалов, окон.