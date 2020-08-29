Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку во многолетних манипуляциях, - ДТЭК

Обоснованность применения принципа импортного паритета при формировании цены на уголь была подтверждена САП. 112.ua

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть уголовное производство по делу "Роттердам+" подтвердило законность применения принципа импортного паритета при определении цены на уголь и безосновательность ранее выдвинутых подозрений.

Об этом говорится в официальном заявлении компании ДТЭК.

"Это решение в очередной раз подтвердило, что порядок формирования прогнозной цены на электроэнергию в 2016 году определил прозрачные правила работы на Оптовом рынке электроэнергии, которые до этого не применялись", - говорится в заявлении.

В ДТЭК подчеркнули, что целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран были подтверждены международными исследованиями.

Этот принцип был утвержден в меморандуме с МВФ при определении цены на газ. Также компания в течение четырех лет использовала этот принцип ценообразования при продаже угля как частным, так и государственным энергогенерирующим компаниям.

"ДТЭК всегда последовательно выступала за внедрение в Украине прозрачных европейских механизмов ценообразования и отказ от ручного регулирования. Компания сожалеет, что решение НКРЭКУ о внедрении таких принципов стало инструментом для политических манипуляций и многолетней травли компании", - отметили в компании.

ДТЭК также сообщила, что рассматривает возможность защиты репутации компании и своих сотрудников, которые подверглись необоснованному преследованию в рамках этого уголовного производства, в судебном порядке.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила нанесение убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проводимая по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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