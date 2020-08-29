МоваЯзык

Топ-темы:

Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку во многолетних манипуляциях, - ДТЭК

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
1,1 т.
энергосистема Украины

Обоснованность применения принципа импортного паритета при формировании цены на уголь была подтверждена САП. 112.ua

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть уголовное производство по делу "Роттердам+" подтвердило законность применения принципа импортного паритета при определении цены на уголь и безосновательность ранее выдвинутых подозрений.

Об этом говорится в официальном заявлении компании ДТЭК.

"Это решение в очередной раз подтвердило, что порядок формирования прогнозной цены на электроэнергию в 2016 году определил прозрачные правила работы на Оптовом рынке электроэнергии, которые до этого не применялись", - говорится в заявлении.

В ДТЭК подчеркнули, что целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран были подтверждены международными исследованиями.

Этот принцип был утвержден в меморандуме с МВФ при определении цены на газ. Также компания в течение четырех лет использовала этот принцип ценообразования при продаже угля как частным, так и государственным энергогенерирующим компаниям.

"ДТЭК всегда последовательно выступала за внедрение в Украине прозрачных европейских механизмов ценообразования и отказ от ручного регулирования. Компания сожалеет, что решение НКРЭКУ о внедрении таких принципов стало инструментом для политических манипуляций и многолетней травли компании", - отметили в компании.

ДТЭК также сообщила, что рассматривает возможность защиты репутации компании и своих сотрудников, которые подверглись необоснованному преследованию в рамках этого уголовного производства, в судебном порядке.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила нанесение убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проводимая по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

УкраинаРоттердам+ЭнергетикаДТЭК
Поделиться в Facebook
  2. Экономика