Решение о снижении "зеленого тарифа" является проигрышем Украины, – Ляшко

Принятое на днях Верховной Радой Украины решение о снижении так называемого "зеленого тарифа" ударит не только по производителям "зеленой энергетики", но и по каждому украинцу. Поэтому чиновники, причастные как к этому решению, так и к уничтожению энергетической безопасности Украины в целом, должны быть привлечены к ответственности. Об этом в эфире телеканала "Украина" рассказал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Я считаю, что Украина проиграла. Потому что мы фактически отказались от развития зеленой безопасной энергетики. И те, кто нас агитирует "зачем нам и зеленая энергетика, давайте атом" – пусть поедут в Чернобыль и поживут там. И посмотрят, насколько безопасен этот атом", - заявил Ляшко.

Он также отметил, что упомянутое решение парламента стало очередным шагом на пути к погружению украинского энергорынка в хаос.

"Продемонстрировала Украина всему миру также неспособность держать слово, неспособность выполнять закон. Этот хаос, который сегодня происходит в энергетике – это результат ручного коррумпированного вмешательства в энергорынок, в частности, председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, одного из самых богатых депутатов парламента в результате его коррупционных схем, и НКРЕКП, где председатель – Валерий Тарасюк. Это в результате их работы сегодня Украина теряет репутацию, теряет рабочие места и совершенно потеряла энергонезависимость", - убежден Ляшко.

Политик также призвал привлечь Геруса и Тарасюка к ответственности за причиненный, по его мнению, энергетической системе Украины вред.

"Сейчас на сайте президента есть петиция, где подписались десятки тысяч людей – об увольнении Геруса с должности председателя энергетического комитета. Я очень надеюсь, что, согласно закону, эта петиция будет рассмотрена и принято решение. Но очень важно также принять решение по НКРЕКП. Этот орган, который должен делать все, чтобы Украина была энергонезависима, чтобы украинцы платили меньшие тарифы – этот орган убивает украинскую энергетику, украинскую энергонезависимость и оставляет украинских граждан, украинских рабочих, без работы. Их надо немедленно привлечь к ответственности, голову НКРЕКП Тарасюка – под суд! за преступления против Украины", - эмоционально завершил Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о сокращении "зеленых" тарифов. При этом, данное решение в бизнес-сообществе было воспринято неоднозначно. Например, шведский инвестор заявлял о шантаже по поводу законопроекта о "зеленых" тарифах, а бизнес-сообщества призвали к диалогу о планируемых изменениях между государством и бизнесом.