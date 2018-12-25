Решали 4 часа: выяснилось, как Путин ''опрокинул'' Лукашенко с газом

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не договорились о новых ценах на энергоресурсы.

Как передает "РИА Новости", лидеры государств в ходе 4-часовых переговоров обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве, однако конкретных сделок не достигли.

"По вопросу ценообразования на газ нужно определиться за период, начиная с 2020 года, и выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии", — рассказал глава Минфина Антон Силуанов, добавив, что стороны договорились создать рабочую группу для подготовки предложений по решению проблемных вопросов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

"Затрагивалась повестка двусторонних отношений, в первую очередь мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора. Обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы, договорились также о сближении позиции по всем этим направлениям", — добавил он.

В свою очередь "БЕЛТА" со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсмонт информирует, что Лукашенко и Путин договорились об еще одной встрече, которая запланирована до Нового года.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 миллиарда долларов.