Рекордный штраф для "Газпрома": в Украине сообщили важные новости

Антимонопольный комитет Украины продолжает судиться с Россией относительно злоупотребления монопольным положением на рынке транзита природного газа, однако новые иски пока не готовятся.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщила руководитель отдела связей с общественностью и взаимодействия со СМИ АМК Ольга Жернова.

"Антимонопольный комитет Украины (АМК) продолжает сопровождение дела против "Газпрома" в суде. На данный момент "Газпром" оспаривает в апелляции решение в пользу Украины. Мы выступаем в этом суде третей стороной. А от имени государства этот вопрос уже ведет Исполнительная служба", - заявила она.

Жернова сообщила, что пока АМК не готовит новых исков в отношении "Газпрома".

"Понимаете, должно быть завершено в судебном порядке оспаривание решения в пользу АМК. Мы приняли свое решение. А Россия на данном этапе оспаривает это решение, где мы выступаем третей стороной. Суд должен сказать: правомерно или нет решение в нашу пользу. Пока суд был на нашей стороне. На каком этапе сейчас рассмотрение, я сказать не могу", - добавила она.

Напомним, еще в апреле 16 года Российский "Газпром" оспорил в суде Киева решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе на почти 86 млрд гривен. Тогда же в суд также поступило ходатайство об остановке выполнения решения Антимонопольного комитета Украины о взыскании штрафа.