Рекордный обвал цен на нефть: ситуация на рынке резко изменилась

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI резко выросли в пятницу, 2 августа, после самого сильного за последние четыре года обвала накануне.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,45 (2,4%) - до $61,68 за баррель. При этом на торгах в четверг цена рухнула на $4,55 (6,99%) и составляла на закрытие $60,5 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь увеличилась к этому времени на $1,04 (1,56%) - до $54,81 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на $4,63 (7,9%), до $53,95 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок в четверг, 1 августа, упали в ходе азиатских торгов.

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