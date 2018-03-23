Оприлюднені дані про рекордний приріст ВВП України серед всіх країн Європи і тепер можу трохи розказати:

- як Гройсман особистим рішення збільшив ВВП України на десятки мільярдів доларів.

- як в 2017 році Україна показала найбільший приріст ВВП серед всіх країн Європи і зайняла 5-те місце в світі по приросту ВВП в 2017 році.

- чому це повний розгром прогнозу МВФ та скептиків свідків “2-3% росту ВВП України”.

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В 2016 році до мене звернулась одна відома людина, якій небайдужа доля України (якщо захоче, то вона назве себе) і запропонувала допомогти в підготовці презентації на тему: “Як за короткий час поліпшити ситуації в економіці України“.

Так як ми з цією людиною неодноразово з 2010 року обговорювали необхідні зміни в економіки України, то особливих труднощів для нас не було.

Ви можете не повірити, але для росту ВВП в декілька разів за ДЕКІЛЬКА років, нічого складного не потрібно робити, треба лише:

а) збільшувати РЕАЛЬНІ❗ доходи населення;

б) закривати схеми;

в) покращувати бізнес-клімат в країні;

г) мати адекватну політику Національного банку (це не зниження облікової ставки до 1%, і це не таргетування інфляції з ціллю 5%, яку НБУ не виконає і це ви побачити порівнявши плани НБУ по інфляції з фактичними значеннями).

Взявши презентацію ця людина в ЧЕРГОВИЙ раз особисто обійшла все керівництво України і на зустрічах розказала про необхідні зміни. Але ні керівництво Міністра фінансів, ні керівництво Міністерства економіки, ні керівництво Адміністрації Президента не почули його. Остання зустріч у нього була особисто з паном Гройсманом і ... Володимир Борисович його почув, зрозумів з розрахунками та погодився на рішучий радикальний крок:

“Збільшити мінімальну зарплату в 2 рази з 1600 до 3200 грн”.

І це при цьому, що вже був затверджений Бюджет-2017 в першому читанні Верховною Радою з мінімальною зарплатою в 1600 грн.

Це рішення Гройсмана було справжнім шоком для працівників Мінфіну, Мінекономіки, Адміністрації Президента, для МВФ та Світового банку.

Багато “експертів” кричали, що це кінець економіці України, надходження податку на доходи і ЄСВ обвалиться, всіх працівників звільнять або переведуть в тінь, а ФОП масово закриються.

Але пан Гройсман з гідністю витримав цю критику і в результаті ми маємо в 2017 році:

- фонд оплати праці працівників +9,47 млрд ДОЛАРІВ або +27,68% до 2016 року;

- середня зарплата грудень 2017 до грудня 2016 року +35,56% або +2302 грн

- надходження ЄСВ в 2017 році +49 млрд грн або +37,15% до 2016 року;

- і саме головне РЕКОРДНИЙ приріст ВВП серед всіх країн Європи і 5-те місце в світі. ВВП в доларах в 2017 році виріс на +20,25% або +18,9 млрд ДОЛАРІВ за рік. ВВП в 2017 році склав 112,24 млрд дол.

...

І саме такий приріст ВВП, що значно збільшив надходження в усі бюджети, дозволив кардинально скоротити показник відношення боргу країни до ВВП.

…

В можливості такого приросту ВВП ніхто не вірив, окрім декількох людей в країні, навіть МВФ в своєму останньому прогнозі, який був зроблений наприкінці 2017 року, заявив про 104,06 млрд дол ВВП України в 2017 році.

...

Я також не вірив в рекордний приріст, просто знав і регулярно це публікував:

- щомісячно про рекордні надходження ЄСВ в бюджет;

- пост за листопад 2017 року: "За підсумками 2017 року Україна покаже найбільший темп приросту доларового ВВП в Європі"

- пост за грудень 2017 року: "Прогноз доларового ВВП України за 2017 рік збільшено до 110,6 млрд дол внаслідок покращення прогнозу"

…

Ось так одним рішення про збільшення мінімальної зарплати в 2 рази Гройсман збільшив ВВП України на десятки млрд дол.

...

Відразу відповідає на декілька питань/тверджень:

"1. Чому я повинен платити таку мінімальну зарплату працівникам? 2. Вони не відпрацьовують свою зарплату"

- 1. Люди не раби і повинні отримувати гідну оплату за працю (зараз досі не гідна). 2. Якщо вони не відпрацьовують її, то робіть те ж саме, що роблять в розвинутих країнах - звільняйте ледарів.

"Як же можна без збільшення продуктивності збільшувати зарплати?"

- Це міф теоретиків економістів, я можу легко довести, що українці не працюють в рази гірше поляків, а зарплати у українців в рази менше.

"Середня зарплата росте тільки за рахунок підвищень у чиновників"

- Ні, і це легко підтверджує приріст медіанної зарплати. Через деякий час будуть оновлені дані.

"Реальні доходи у населення не ростуть"

- Ростуть, ось середня зарплата в доларах США за останні 16 років і скоро буде нове підтвердження.

...

P.s. МВФ на 2018 рік прогнозує ріст ВВП України з 104,06 до 109,7 млрд дол. А в України вже за підсумками 2017 року 112,24 млрд дол

P.s.2 до пенсійної реформи не маю жодного відношення, і вважаю її не реформою, а лише індексацією пенсій деяким людям, що все таки краще, ніж нічого.

P.s.3. Останній слайд в тій презентації був про те, що скільки води не лий у діряве відро, воно ніколи не буде повним.