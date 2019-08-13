"Рекорд": в России выдали выгодный Кремлю фейк о Крымском мосте

В России СМИ активно распространили информацию о якобы рекорде по трафику на незаконно построенному Крымскому мосту, соединяющим полуостров с Краснодарским краем.

По данным Russia Today, за сутки по мосту проехало почти 36 тыс. автомобилей. При этом, стоит указать, что заявленная пропускная способность моста – 40 тыс. авто в сутки.

"В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки", - заявили в инфоцентре "Крымский мост".

Отмечается, что прежний максимум за сутки якобы был в воскресенье, 11 августа — 35 307 автомобилей.

Стоит отметить, что ранее в сети неоднократно публиковали фото Крымского моста, на которых видно, что по нему ездит очень мало автомобилей. В частности, в разгар летнего сезона в сети высмеивали тот факт, что по мосту никто не ездит. В доказательство - опубликовывали фото и видео.

Крымский мост установил рекорд КП в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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