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''Рэкет и рейдерство'': у Путина разозлились из-за плана США по ''Северному потоку-2''

1.8тЧитать материал на украинском

В России назвали враждебными намерения США ввести санкции против газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о "враждебном и конкурентном" отношении Вашингтона к трубопроводу, передает "Газета.Ru".

"Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции (США в отношении "Северного потока — 2". - Ред.), а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне", — сказал Песков.

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Он отметил, что российская сторона считает "неприемлемой" такую позицию США. В случае с "Северным потоком", заверил Песков, речь идет о конкурентном преимуществе российского газа и США следует думать над тем, как снизить цену на газ, который продают они.

''Рэкет и рейдерство'': у Путина разозлились из-за плана США по ''Северному потоку-2''

Как сообщал OBOZREVATEL, в США намерены наложить санкции на "Северный поток — 2", так как считают этот проект "политическим".

Ранее в Австрии заявили, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет закончен в срок, несмотря на влияние поправок в Газовую директиву ЕС.

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Тема
Северный поток-2
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2СШАсанкции
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Питон Каа
Питон Каа
США бы лучше поостереглись вводить такие санкции, которые отказываются исполнять их вассалы в Европе, а то так и последний авторитет растерять не долго. Сначала согласуйте санкции со своими холопами, а уж потом вводите, а то только весь мир смешить, как грозные США просто послали.
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