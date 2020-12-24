Кто в Украине зарабатывает больше всех: перечень рабочих специальностей

В Украине среди рабочих специальностей самые высокие зарплаты были у водителей – 27,5 тысяч грн в месяц.

Об этом сказано в аналитическом отчете "OLX Работа", который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Средние зарплаты в транспортной и строительной сфере в 2020 году были на уровне 16 тыс. грн, но водителям и вовсе предлагали 27,5 тыс. грн.

Больше всего в 2020-м искали работников сферы торговли – почти каждое четвертое объявление на OLX Работа касалось вакансии со средней зарплатой около 10 тыс. грн (22%).

Причем самая низкая средняя оплата — на Волыни (7,2 тыс. грн) и самая большая — в Киевской области (10,7 тыс. грн). 18% вакансий в этом году пришлось на транспортную сферу. С отрывом, но на 3 месте по количеству объявлений оказалась работа в ресторанной сфере — 9%.

5 самых популярных рабочих сфер:

Розничная торговля — 10 000 грн Транспорт, логистика — 16 250 грн Бары и рестораны — 9 250 грн Производство и энергетика — 12 000 грн Строительство — 16 000 грн

Самые популярные рабочие специальности 2020

В 2020-м чаще всего на "OLX Работа" искали продавцов — более 7 тыс. объявлений со средней оплатой в 9,2 тыс. грн. Платить больше всего готовы были водителям в ресторанной сфере — 27,5 тыс. грн в среднем. Высокооплачиваемыми в Украине оставались и работники сферы строительства — 25 тыс. грн. Среди крупнейших зарплат также оклады нянь — 24 тыс. грн. Среди самых маленьких — консьержам, всего 2 500 грн.

Топ-10 рабочих специалистов:

Продавец — 9 200 грн Водитель — 20 000 грн Грузчик в транспортной сфере — 11 000 грн Охранник/сторож — 8 750 грн Уборщик — 6 000 грн Курьер — 13 500 грн Повар — 11 000 грн Официант — 9 000 грн Бармен/бариста — 9000 грн Слесарь в транспортной сфере - 17 000 грн

"Несмотря на то, что заведения общественного питания почти весь год работали со значительными карантинными ограничениями, спрос на работников остался на высоком уровне. Так, поваров и официантов активно искали в Киевской и Одесской области. Востребованы были также водители, грузчики и курьеры в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях", –прояснила руководитель направления "OLX Работа" Мария Абдуллина.

Студентам и тем, кто начинал карьеру в 2020-м, работодатели в среднем предлагали примерно 10 тыс. грн. В список самых популярных профессий для начинающих вошли курьеры, администраторы, промоутеры и продавцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средняя зарплата составила 12,9 тыс. грн. При этом среди популярных вакансий больше всего зарабатывают менеджеры по продажам и директоры предприятий.

Традиционно среди самых популярных вакансий больше всего платят менеджерам по продажам и директорам. При этом самые низкие зарплаты у кассиров и менеджеров торговых и развлекательных залов.