Заробитчане "победили": скандальный рейс МАУ вылетел в Лондон. Видео

Рейс с украинскими заробитчанами в Лондон, который отменила Государственная авиационная служба Украины, 29 апреля таки вылетел из аэропорта "Борисполь".

Это произошло в 21:35 среды, то есть задержка составила почти 9 часов, передает "Европейская правда" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Самолет с заробитчанами отправился в Лондон Коллаж

Отмечается, что авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса.

Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу запланировано на 22:30, подтверждает диспетчерская этого аэропорта.

Заробитчане в самолете Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в МАУ заявили, что запрет от Госавиаслужбы на вылет рейса с украинцами в Лондон был получен за два часа до времени отправки.

Украинцы, которые должны были вылететь в Великобританию на работу за долгосрочными контрактами, взбунтовались против такого решения. Они находились в аэропорту и ждали на посадку. Один из украинцев рассказал, что они работают на ферме.