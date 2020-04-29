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29 апреля • обновлено в 23:56
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Скандальный рейс МАУ с заробитчанами вылетел в Лондон. Видео

9.9т
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Рейс с украинскими заробитчанами в Лондон, который отменила Государственная авиационная служба Украины, 29 апреля таки вылетел из аэропорта "Борисполь".

Это произошло в 21:35 среды, то есть задержка составила почти 9 часов, передает "Европейская правда" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Самолет с заробитчанами отправился в Лондон

Самолет с заробитчанами отправился в Лондон

Коллаж

Отмечается, что авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса.

Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу запланировано на 22:30, подтверждает диспетчерская этого аэропорта.

Заробитчане в самолете

Заробитчане в самолете

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в МАУ заявили, что запрет от Госавиаслужбы на вылет рейса с украинцами в Лондон был получен за два часа до времени отправки.

Украинцы, которые должны были вылететь в Великобританию на работу за долгосрочными контрактами, взбунтовались против такого решения. Они находились в аэропорту и ждали на посадку. Один из украинцев рассказал, что они работают на ферме.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Авиаперелеты украинцы за границей Коронавирус Карантин в Украине аэропорт "Борисполь"
Место
Украина Борисполь
Теги
заробитчане скандалы видео самолет аэропорт Борисполь
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Продать жизнь за деньги ...этт мрак
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Это ж надо так деньги любить ? Шлюхи ей богу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И шо, дали разрешение на вылет без взятки? Не может быть
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