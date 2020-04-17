Фонд госимущества заявил о попытке рейдерского захвата ОГХК

Фонд государственного имущества на своей странице в Facebook сообщил о рейдерском захвате государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания".

Фактическое государственное учреждение пытается с помощью СМИ предотвратить захват предприятия, в то время как в ситуации должны разбираться правоохранительные органы и Минюст. Однако единственным выходом из ситуации оказалась огласка ситуации в соцсетях.

"Сейчас происходит рейдерский захват ОГХК. Приглашаем журналистов на место происшествия. Адрес: Николая Гринченко, 4 Бизнес-центр "Горизонт парк", – говорится в сообщении.

Как пояснил представитель Фонда Николай Ганич в комментарии OBOZREVATEL, бывший менеджмент предприятия, который был отправлен в отставку, через суд восстановил свои полномочия и вошел в помещение предприятия, где уже работало новое, назначенное Фондом госимущества, руководство.

ОГХК

"Предприятие на 100% принадлежит государству и сейчас готовится к приватизации. Бывший менеджмент получил решение суда и сейчас проник на территорию предприятия. Мы уже вызвали правоохранителей", – рассказывает Ганич. При этом в Фонде подозревают, что таким образом пытаются сорвать приватизацию ОГХК.

"Объединенная горно-химическая компания" – доминирующий игрок по выпуску титаносодержащего сырья.

25 февраля председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко представил нового исполняющего обязанности Председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Михаила Макарова и его советников Татьяны Гогенко и Питера Дэвиса.

Новый и.о. ОГХК Макаров до назначения работал помощником у депутата "Оппозиционной платформы За Жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый менеджмент должен был провести аудит и подготовить предприятие к приватизации. Ранее СМИ сообщали, что "Объединенную горно-химическую компанию" могут приватизировать в интересах Glencore International, ведь именно ее сотрудника с 23-летним стажем Татьяну Гогенко Фонд госимущества назначил советником нового и.о главы ОГХК Михаила Макарова.

25 января 2017 года Национальное антикоррупционное бюро задержало на тот момент и.о. председателя ОГХК Руслана Журило, который может быть причастен к нанесению убытков компании на сумму более 300 млн гривен.

Как утверждают СМИ, за ОГКХ стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции.