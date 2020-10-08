Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали президент, премьер и эксперты, – Буймистер

Реформу присоединений к электросетям поддерживает Нацсовет реформ полным составом: ее глава президент Зеленский, премьер Шмыгаль, представители Минэкономики, СНБО и энергетические и экономические эксперты.

Инициативы, которые предложены в реформе, направленные на улучшение условий присоединений к электросетям, влияющим на развитие экономики, создание рабочих мест, качественной инфраструктуры электросетей, справедливой цены на подключение к ней, улучшение инвестпривлекательности Украины. Об этом написала нардепка фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

Депутат Буймистер раскритиковала СМИ за, по ее мнению, манипулятивной статью относительно ио министра энергетики Ольги Буславец, в которой говорилось об инициировании министром роста доходов облэнерго и тарифов на электроэнергию для населения.

Она сообщила, что предложенные министерством инициативы касались реформы присоединений к электросетям, которая была одобрена Нацсоветом реформ 29 сентября 2020 года.

"Поддерживает реформу не Буславец, а Нацсовет реформ, а значит и ее глава президент Зеленский и премьер Шмыгаль, и представители Минэкономики, СНБО и еще куча экспертов, энергетики и экономисты, которые разбираются в теме присоединений к электросетям и Doing Business", – подчеркнула депутат.

Нардеп рассказала, что реформа касается уменьшения сроков подключения за счет создания "Единого окна" приема и согласований документов, создания свободного доступа к кадастровым реестрам и карты энергообъектов облэнерго. И удешевление платы за присоединение через перекладывание ответственности за инвестиции на облэнерго. Предлагается подстанционную часть стоимости, то есть плату за мощность, с клиента перенести на энергокомпанию. По мнению Совета реформ, это позволит удешевить присоединение до 46% в зависимости от типа присоединения.

"Решение, которое мы предложили, – это результат многомесячных исследований, расчетов и оценок. В обсуждении участвовали ключевые эксперты и участники энергорынка, которые также поддерживали такую концепцию, поскольку понимают – это позволит реформировать процесс присоединения, что положительно скажется на экономике, инвестпривлекательности страны, развития бизнеса. Эффект почувствует каждый потребитель, которые будет присоединяться к электросетям", – отметила Буймистер.

Политик подчеркнула, что реформа не предусматривает рост сверхприбылей владельцев облэнерго: "С внедрением стимулирующего тарифа на облэнерго ложатся соответствующие обязательства и четкие требования к улучшению качества. Предложение экспертов – это развитие экономики, создание рабочих мест, качественная инфраструктура электросетей, справедливая цена на подключение к ней, улучшение инвестпривлекательности Украины".