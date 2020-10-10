Реформа "Укртрансбезпеки" в исполнении Министерства транспорта и инфраструктуры – это фикция, – нардеп Скичко

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Реформа 'Укртрансбезпеки'

Реформа "Укртрансбезпеки" не дала тех результатов, которых от нее ожидали. Эффективного весового контроля на автомобильных дорогах, фактически, нет.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

По словам нардепа, среди имеющихся на автодорогах 78 пунктов контроля не работают 70, большинство из них еще с весны этого года. В инспекторов зарплаты в среднем составляют 4300 гривен в месяц, и это не только не мотивирует их к работе, но и создает коррупционные риски, замечает Александр Скичко.

Несовершенство реформы, пишет он, проявилась также в недоработанной нормативно-правовой базе: "Мининфраструктуры отчитывается о 100 миллионов гривен штрафов, наложенных на нарушителей правил грузоперевозок. Эти деньги, якобы, должны поступить в фонд ремонта дорог. Но почему-то в министерстве молчат, что получить эти деньги от нарушителей почти невозможно из-за отсутствия нормального механизма взыскания. Часть штрафа фактически штрафом не является, а называется оплатой за проезд перегруженной машиной. Это легко обжаловать в суде".

В проект госбюджета на 2021 на финансирование "Укртрансбезпеки" выделяется меньше денег, чем было в 2020 году. При том, что планируется оборудовать вдвое больше пунктов габаритно-весового контроля.

"Каким образом планируется сделать с меньшим бюджетом вдвое больше? Трудно понять позицию Министерства транспорта и инфраструктуры – почему на этапе формирования бюджета на следующий год оно не нашло аргументов в поддержку "Укртрансбезпеки"? – пишет Александр Скичко.

Ближайшим негативным последствием провала реформы УТБ, по мнению нардепа, может стать разрушение перегруженными фурами недавно отремонтированных дорог – а этот ремонт уже обошелся государству в несколько десятков миллиардов гривен.

О реформе "Укртрансбезпеки" и установление автоматизированных систем весового контроля речь идет еще с осени прошлого года. А в августе 2020 году на неудовлетворительные темпы реформирования публично обратил внимание президент Владимир Зеленский и отдал распоряжение министру транспорта и инфраструктуры Владиславу Криклию ускорить процесс перезагрузки УТБ.

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