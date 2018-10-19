Реформа субсидий в Украине: 7 главных изменений, о которых нужно знать

По результатам первого этапа верификации субсидиантов Правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующие изменения были внесены в Постановление КМУ №329 Кабинетом министров Украины.

Так, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, в год составляет до 2500 гривен за голову.

При этом субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на пособие от правительства также имеют те семьи, отопительная, а не общая площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

В случае если член домохозяйства не имеет доходов, потому что находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

На сверхурочную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, кто достиг пенсионного возраста получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября 2018 года если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, то субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Например, если размер обязательного платежа за определенную услуг составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.

Без обязательной уплаты ЕСВ субсидию могут получить:

Безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять положительное для заявителя решение.

Безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости.

Граждане, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ, что подтверждается документально. Тогда субсидию в Украине домохозяйство, где зарегистрировано такое лицо, имеет возможность получить на общих условиях.

Если субсидию на 2018-2019 года уже назначено, то ее размер на отопительный сезон управления социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без повторного обращения с документами. Размер своей субсидии можно узнать онлайн - на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, желание оформить субсидию на коммунальные услуги вынудило многие супружеские пары Украины подавать на развод.