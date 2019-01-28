Реформа рынка труда: введут ли в Украине еще один выходной 

В Украине из-за низкой продуктивности труда и кадрового года реализовать предложение Всемирного экономического форума о сокращении рабочей недели не удастся.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Производительность рабочего часа в Ирландии составляет $95,5, в Норвегии - $77,9, в США – $69,6, а в Греции – $34,8 (данные за 2016 год). При этом производительность труда в Украине в 2018 году составила всего лишь около $4,2.

"Нужно уметь организовать свое время. Если человек за 4 рабочих дня успеет сделать все, что сейчас делает за 5 дней, это прекрасно. Тогда можно без каких-либо проблем переходить на четырехдневную неделю. Но все очень зависит от уровня самоорганизации. У нас, мне кажется, уровень организованности достаточно низкий, невысокий уровень производительности труда", – отмечает исследователь Лидия Ткаченко.

Другая проблема – отсталость всего рынка. Львиная доля украинцев заняты в торговле, поясняет Ткаченко, а там, чаще всего, оборот зависит в первую очередь от продолжительности работы.

HR-эксперт Александр Белоус поясняет: уже сейчас некоторые компании практикуют переход отделов на четырехдневную неделю. Речь идет в первую очередь об отделе кадров, пиар-служб, юристов. "Это те сферы, которые сейчас максимально не зависят от производственного цикла. Предположим, если это крупный завод. Пока кардинально не усовершенствовали оборудования, отправляя всех сотрудников на дополнительный третий выходной в неделю, компания будет терять в прибыли. А если это "белый воротничок", юрист, HR-менеджер, конечно, можно относительно без юоязни потерять подарить ему еще один выходной", – рассказывает Белоус.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

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