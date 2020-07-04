Реформа RAB-тарифа должна удовлетворить потребителей и инвесторов и стимулировать инвестиции в электросети – Руд Берндсен

Украине необходимо внедрить такую форму стимулирующего регулирования, которая, во-первых, обеспечит положительный эффект с точки зрения справедливых тарифов для клиентов и эффективной деятельности компании для инвесторов, а во-вторых, будет способствовать привлечению инвестиций для внедрения инноваций, энергетического перехода и восстановления экономики.

Об этом сказал Руд Берндсен, член правления европейской ассоциации ОСР E.DSO на международном вебинаре Securing Capital Investment in Ukraine's Electric Grid (Обеспечение капитальных инвестиций в электрические сети Украины: дорога в будущее), организованном Центром отношений США-Украина (CUSUR), передает Знай.юа.

"ОСР сталкиваются с огромным количеством децентрализованного производства энергии с помощью солнечных батарей, не только на крышах домохозяйств, но и в растущем числе коммерческих солнечных электростанций, в которых очень заинтересован инвестор. А также производство ветровой энергии на море и на земле", – отметил Руд Берндсен, член правления европейской ассоциации операторов системы распределения E.DSO. Эти вызовы невозможно будет решить без значительных инвестиций в электросети, которые призван обеспечить RAB-тариф.

Как топ-менеджер нидерландского оператора системы распределения Alliander, Берднсен утверждает, что после 20 лет функционирования RAB-тарифа в Нидерландах их компании удалось довести уровень надежности своей системы до 99%. "Выступая от имени моей собственной компании, у нас около 3,2 миллиона потребителей электроэнергии и 3 миллиона потребителей природного газа. У нас уровень простоя 22 минуты, что немного меньше, чем в Дании. У нас очень высокий уровень инвестиций – около 800 миллионов евро в год, прибыль – пятьсот миллионов евро в год", – поделился Берднсен.

Также нидерландский энергоэксперт отметил, что введение стимулирующего регулирования расширило сотрудничество между европейскими ОСР в ЕС и позволило в полной мере превратить ОСР в системного оператора и нейтрального участника рынка.

"Я хотел бы предложить обсудить, как внедрить в Украине форму стимулирующего регулирования, которая даст положительный эффект, доказанный в других странах, с точки зрения справедливых тарифов для клиентов и эффективной деятельности компании для инвесторов. А также имеет потенциал для привлечения огромных инвестиций, необходимых для внедрения инноваций, энергетического перехода и восстановления экономики", – подчеркнул Руд Берндсен.

Напомним, ранее президент Международного центра по налогам и инвестициям (ITIC) Дэниел Витт, заявлял, что модернизация электросетей – вопрос национальной безопасности и промышленного развития страны.