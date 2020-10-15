"Слуги народа" приготовили новый прожиточный минимум для украинцев: что предлагают

"Слуги народа" подготовили несколько законопроектов, которые кардинально изменят подходы к прожиточному минимуму. К примеру, в документе №3515 (автор Галина Третьякова) предлагают привязать прожиточный к средней зарплате.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас средняя зарплата в Украине составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не меньше 40% средней зарплаты, а потом ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный должен быть около 4,4 тыс. грн.

Повышение прожиточного минимума (ПМ) к существенному снижению уровня бедности не приведет, уверена научный сотрудник Людмила Черенько. Она считает, что такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию (она привязана к уровню ПМ).

А вот действительно ощутимый результат, считает Черенько, может дать кардинальное повышение минимальной зарплаты. Это не только приведет к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.

Однако Кабинет министров, вопреки рекомендациям Рады, не заложил в законопроект о бюджете страны значительного повышения прожиточного минимума. Вероятно, решение "слуг" и обещание президента отсрочат еще на один год. Будут ли члены комитета по соцполитике, а это 9 человек, голосовать за такой бюджет, покажет время.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.