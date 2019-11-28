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29 ноября • обновлено в 10:48
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Ремонт дорог, портов и вокзалов: Криклий раскрыл главные направления реформы

1.8т
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Восстановление дорог в Украине является одним из первых шагов в реформе инфраструктуры от новой власти.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 ноября, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"У нас амбициозные планы по меньшей мере за два года установить 100 комплексов, которые позволят взвешивать [машины] автоматически в движении. Мы полностью сможем убрать тот человеческий фактор, коррупционную составляющую, которая была", – сказал он.

Министр добавил, что с помощью прозрачных конкурсов были назначены топ-чиновники сферы, в частности, в "Укртрансбезопасности".

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Иллюстрация. Ремонт дорог

Иллюстрация. Ремонт дорог

ЦТС

В целом, как отметил Криклий, политика безопасности на дорогах в последние годы очень плохо финансировалась, что тоже надо исправить.

"Концессии и любое государственно-частное партнерство, которое позволит активнее привлекать частный сектор, означает, что то, где государство не может продемонстрировать уровень подготовки, компетенции, мы сможем это заменить. Тот инструмент финансовый, инвестиционный, где государство ограничено, мы сможем передать частному сектору", – назвал Криклий еще одно направление реформы.

Он пояснил, что в этом плане идет речь не только о дорогах, но и о морских портах, к проекту обновления которых уже захотели приобщиться около 30 участников. Также планируется запуск концессионных обновленных вокзалов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владислав Криклий заявил, что с 2020 года "Укравтодор" откажется от ямочного ремонта дорог. Такой шаг примут в связи с тем, что на таком виде работ процветает схема расхищение бюджетных денег.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Дороги в Украине Реформы в Украине Реформы Зеленского
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Министерство инфраструктуры ремонт и строительство дорог
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Привлечь к ремонту дорог инвесторов с передачей им права собственности на дороги? Нормальный ход. Будут платные автобаны. Порты, вокзалы аналогично.
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